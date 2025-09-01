01.09.2025 19:00 Дмитро Колонєй
Тролейбус та два автобуси змінять маршрут руху у Харкові
Чому введуть зміни та як курсуватиме транспорт розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.
Тролейбус та два автобуси змінять маршрут руху у Харкові
Як повідмляє РЕДПОСТ
, з 10:00 2 вересня 2025 року до 20:00 5 вересня через проведення аварійних робіт на магістральному трубопроводі буде заборонений рух транспорту на вул. Луї Пастера, на ділянці від вул. Плиткової до бул. Івана Каркача,
Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями Плитковою, Роганською, бул. Івана Каркача та ін.
Тролейбус №59 курсуватиме за таким маршрутом
-
залізнична станція «Рогань» - вул. Роганська - бул. Івана Каркача - вул. Луї Пастера - вул. Молодіжна - вул. Дванадцятого Квітня - пр. Олександрівський - пр. Байрона - пр. Аерокосмічний - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна - розворотне коло «Вул. Університетська»;
-
у зворотному напрямку: розворотне коло «Вул. Університетська» - вул. Кузнечна - пров. Лопатинський - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Аерокосмічний - пр. Байрона - пр. Олександрівський - вул. Дванадцятого Квітня - вул. Молодіжна - вул. Луї Пастера - бул. Івана Каркача - вул. Роганська - залізнична станція «Рогань»;
Автобус №252 ходитиме так:
-
автостанція «Індустріальна» - пр. Героїв Харкова - вул. Роганська - вул. Миру - вул. Плиткова - вул. Роганська - бул. Івана Каркача (спорткомплекс);
Автобус №280 прямуватиме таким шляхом:
-
ст. м. «Тракторний завод» - пр. Архітектора Альошина - вул. Луї Пастера - вул. Дванадцятого Квітня - вул. Луї Пастера - бул. Івана Каркача - вул. Роганська - вул. Плиткова.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що рух транспорту на вул. Свободи, на ділянці від вул. Чернишевської до вул. Мироносицької, буде обмежений
з 2 вересня 2025 року по 31 грудня 2026 року.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0