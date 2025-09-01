    
01.09.2025  18:32   Дмитро Колонєй

На Харківщині пішов з дому та не повернувся дідусь в окулярах без одного скла

Розшукується 79-річний мешканець Харківщини Олександр Сурков.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 31 серпня 2025 року зі свого дому по вулиці Муравській в Ізюмі вийшов високий, худорлявий, сивововолосий, з бородою та окулярами без одного скла Олександр Сурков, 1946 року народження. Він був одягнений у сині штани, темну футболку з синіми смужками, гумові капці. З того часу чоловік зник.
 

Хворіє на деменцію.

 
Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про місце перебування чоловіка, просимо повідомити за телефонами:
  • 0664543319 або
  • 102
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік пограбував пенсіонерку.

 
Тэги:  пошук, зник чоловік, харків
