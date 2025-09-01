На Харківщині пішов з дому та не повернувся дідусь в окулярах без одного скла

Розшукується 79-річний мешканець Харківщини Олександр Сурков.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік пограбував пенсіонерку.
Сьогодні день для порядку та організації. Наведіть порядок вдома або на роботі, уникаючи різких рішень та поспішних дій.
День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Так заведено, що першого дня осені у мільйонної армії школярів та студентів починається новий навчальний рік.
