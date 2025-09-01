01.09.2025 18:00 Дмитро Колонєй

Це було складне будівництво, адже безпека - на першому місці - Ігор Терехов

Мер Харкова привітав зі стартом навчального року учнів нової підземної школи на Північній Салтівці.



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що

на Північній Салтівці 1 вересня 2025 року почали роботу дві такі школи. Вони просторі та повністю відповідають усім вимогам безпеки.

«Це було складне будівництво, адже безпека - на першому місці. Школа заглиблена, обладнана ліфтом і потужними системами рекуперації. У ній навчатимуться майже півтори тисячі учнів у дві зміни. Серед них - 20 дітей з особливими освітніми потребами», - повідомив Ігор Терехов.

Заклад збудували за кошти державної дотації, а допомогу в облаштуванні меблями та комп’ютерним обладнанням надало Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

