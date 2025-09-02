02.09.2025 20:16 Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік увірвався до будинку, напав та пограбував жінку

Заарештовано нападника на жінку у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 26 серпня 2025 року по вул. Полтавський Шлях у Харкові чоловік побачив, як 80-річна жінка зняла готівку з банкомату, і простежив за нею до місця проживання.

Вранці наступного дня він переліз через паркан її домоволодіння та постукав у вікно під приводом попросити води у потерпілої.

Коли жінка відкрила двері чоловік одразу напав, вдаривши пенсіонерку по обличчю. Потім схопив за горло та почав душити, примушуючи віддати гроші. Щоб залякати потерпілу, він взяв ножиці та тримав їх біля живота жінки, погрожуючи вбити.

Але нападник сам побачив гаманець та забрав звідти 3000 гривень. Після цього він втік до міста Рівне. Правоохоронці встановили його місцезнаходження та викрили.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення. підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

