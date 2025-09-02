02.09.2025 19:30 Дмитро Колонєй

Максимально прискорюємося, щоб встигнути завершити до зими якнайбільше відновлювальних робіт - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував ситуацію по місту за підсумками серпня.



Максимально прискорюємося, щоб встигнути завершити до зими якнайбільше відновлювальних робіт - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що серпень був об'єктивно спокійнішим для Харкова, ніж перші місяці літа. Втім, навіть у цей період не обійшлося без нових втрат - ще 23 житлові будинки зазнали пошкоджень. І це - на додачу до понад 9 тисяч тих осель харківʼян, які вже постраждали від ворожих обстрілів.

"Окремо хочу згадати про одночасний цілеспрямований ворожий удар пʼятьма «шахедами» по одній з багатоповерхівок в Індустріальному районі. І досі триває технічна експертиза стану будівлі, але вже зараз очевидно, що ймовірність її відновлення вкрай низька", - підкреслив мер Харкова.

Крім цього, були закриті 1078 вікон та відремонтовані 4 покрівлі на обʼєктах, які зазнали руйнацій внаслідок атак.

"І попереду холоди, тому максимально прискорюємося, щоб встигнути завершити до зими якнайбільше відновлювальних робіт та забезпечити людям дах над головою та доступ до всіх комунальних послуг", - підсумував очільник міста.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram