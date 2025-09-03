    
Руйнування та пожежі: кадри наслідків ворожих обстрілів Харківщини
03.09.2025  10:05   Віталій Хіневич

Руйнування та пожежі: кадри наслідків ворожих обстрілів Харківщини

Минулої доби окупанти били по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, РСЗВ та безпілотники різних типів.


Руйнування та пожежі: кадри наслідків ворожих обстрілів Харківщини
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.
 
Через ворожі обстріли у селах Калинівка та Шийківка пошкоджені домоволодіння.
 
Військові росії вдарили з РСЗВ по селищу Слатине. Пошкоджено приватний будинок. Між селами Цупівка та Козача Лопань сталося влучання FPV-дрону в автомобіль. Постраждалих осіб немає.
 
Вчора стало відомо, що 31 серпня у місті Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок. Загинули дві цивільні жінки. 1 вересня у Куп’янську поблизу зупинки через обстріл сталося загоряння цивільного автомобіля. Загинула цивільна жінка.
 
Від удару FPV-дрону по селищу Приколотне  пошкоджено будинки та цивільний автомобіль.
 
2 вересня поліцейські здійснили 14 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за одним кримінальним провадженням, пов’язаним зі збройною агресією російської федерації. 
 
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 220 воєнних злочини, скоєних на території області.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по 3 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
