03.09.2025  13:01   Віталій Хіневич

У Харківській області на пляжі пограбували жінку

48-річна жінка розповіла, що під час відпочинку на березі водосховища у Малоданилівській громаді невідомий зірвав з неї сережки, золотий ланцюжок та шнурок із золотими вставками, на якому знаходився золотий медальйон.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські встановили, що жінка зі своїми подругами познайомилася з компанією чоловіків. Під час спілкування у заявниці з одним із чоловіків виник конфлікт. Чоловік, застосувавши силу, заволодів її прикрасами.
 
В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили чоловіка, причетного до злочину. Ним виявився раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини 29-річний мешканець міста Куп’янськ. 
 
Порушник затриманий в місті Харків у порядку статті 208 КПК України.
 
Слідчими за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури фігуранту повідомлено чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що нападник спричинив жінці тілесні ушкодження та, погрожуючи вбивством, заволодів грошима.
 
