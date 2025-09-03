    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Попросив попити води та пограбував жінку: у Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловіку
03.09.2025  11:20   Віталій Хіневич

Попросив попити води та пограбував жінку: у Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловіку

Нападник спричинив жінці тілесні ушкодження та, погрожуючи вбивством, заволодів грошима.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Підозрюваний переліз через паркан приватного домоволодіння та під приводом «попити води» проник до будинку, де мешкає 82-річна потерпіла. Нападник спричинив жінці тілесні ушкодження та, погрожуючи вбивством, заволодів грошима. 
 
В результаті проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, працівники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3, управління карного розшуку, кримінального аналізу ГУНП в Харківській області встановили й затримали 48-річного чоловіка, причетного до скоєння злочину. 
 
Нападнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.
 
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові обвинувачений у наркозлочині намагався підкупити правоохоронців.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.09 Надзвичайні події У Харківській області на пляжі пограбували жінку 03.09 Надзвичайні події ДБР розслідує обставини загибелі харків’янина, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон 03.09 Надзвичайні події У Харкові обвинувачений у наркозлочині намагався підкупити правоохоронців
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 