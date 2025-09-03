03.09.2025 11:20 Віталій Хіневич

Попросив попити води та пограбував жінку: у Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловіку

Нападник спричинив жінці тілесні ушкодження та, погрожуючи вбивством, заволодів грошима.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Підозрюваний переліз через паркан приватного домоволодіння та під приводом «попити води» проник до будинку, де мешкає 82-річна потерпіла. Нападник спричинив жінці тілесні ушкодження та, погрожуючи вбивством, заволодів грошима.

В результаті проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, працівники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3, управління карного розшуку, кримінального аналізу ГУНП в Харківській області встановили й затримали 48-річного чоловіка, причетного до скоєння злочину.

Нападнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

