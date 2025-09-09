09.09.2025 17:55 Віталій Хіневич

На Харківщині вилучено фальсифікованих підакцизних товарів на понад 8 мільйонів гривень

Поліцейські спільно з Держприкордонслужбою та під процесуальним керівництвом прокуратури провели масштабні обшуки, під час яких вилучили велику партію незаконно виготовленої продукції.

У серпні до поліції звернулася 24-річна жінка, яка повідомила, що придбала через мобільний додаток Telegram тютюн для кальяну. Заявниця отримала замовлення поштою, товар був без акцизних марок і з ознаками фальсифікації.

4 вересня у Харкові слідчими відділу поліції № 3 ХРУП № 3 за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області, оперативними працівниками головного оперативно-розшукового відділу 4-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України та за оперативного супроводу 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ було проведено 24 санкціонованих обшуки за місцями реалізації та зберігання таких товарів.

У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили: 70 694 пачки тютюнових виробів без акцизних марок, 2955 електронних пристроїв для паління, 1832 зіп-пакети з фальсифікованим тютюном, 20 406 літрів алкогольних виробів, фінансово-господарську документацію, чорнові записи, мобільні телефони, електричний станок для виготовлення цигарок, помпову рушницю.

Загальна вартість вилучених товарів перевищує 8 мільйонів гривень.

Наразі призначено проведення низки експертиз, встановлюється коло осіб, причетних до злочину, та вирішується питання щодо їх затримання і повідомлення про підозру.

Слідчі дії проводилися у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

