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22.10.2022  19:00   Дмитро Колонєй

Під Харковом заарештовано чоловіка, який зміцнював владу оккупантів

Взято під варту колаборанта під Харковом.

Заарештовано чоловіка, який зміцнював владу оккупантів під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, під час окупації м. Балаклія 29-річний місцевий мешканець активно співпрацював з представниками РФ. 
 
Він погодився на пропозицію окупантів та добровільно обійняв посаду «патрульного» у псевдооправоохороному органі.
 
Так, колаборант охороняв адміністративні будівлі, ринок та «слідкував» за громадським порядком, щоб «нова влада» почувала себе спокійно у місті.
 
Після деокупації Харківщини псевдопатрульного було викрито. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
 
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Ізюмського районного відділу Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков
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