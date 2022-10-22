22.10.2022 19:00 Дмитро Колонєй
Під Харковом заарештовано чоловіка, який зміцнював владу оккупантів
Взято під варту колаборанта під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, під час окупації м. Балаклія 29-річний місцевий мешканець активно співпрацював з представниками РФ.
Він погодився на пропозицію окупантів та добровільно обійняв посаду «патрульного» у псевдооправоохороному органі.
Так, колаборант охороняв адміністративні будівлі, ринок та «слідкував» за громадським порядком, щоб «нова влада» почувала себе спокійно у місті.
Після деокупації Харківщини псевдопатрульного було викрито. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Ізюмського районного відділу Управління СБУ в Харківській області.
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