21.10.2022 21:43 Дмитро Колонєй

На Харківщині почала діяти нова газова свердловина:

Про нову свердловину на Харківщині інформує «Укргазвидобування».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на «Укргазвидобування», у Харківській області запустили нову газову свердловину. Там зможуть видобувати понад 140 тисяч кубометрів газу на добу.

У компанії повідомили, що досягти такого рівня видобутку змогли завдяки якісному проведенню трьох стадій гідророзриву пласта, що дозволить повністю розкрити потенціал свердловини.

«Ця технологічно складна операція вперше проводилася силами нашого власного підрозділу — «УГВ-Сервіс». У той час, коли більшість міжнародних сервісних компаній не змогли продовжити свою роботу в Україні через війну, наші колеги розвивають свої навички та компетенції. Завдяки якісній та злагодженій роботі нова свердловина дала хороший результат — і це ще один внесок у забезпечення країни власним українським газом», — зазначив директор дивізіону «Розвідка та видобування» групи «Нафтогаз» Олег Толмачев.

Як зазначив очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко, щороку з цієї свердловини зможуть видобувати 51 мільйон кубометрів газу. Це дозволить державі зекономити приблизно $102 мільйонів, оскільки газ не доведеться купувати за кордоном.

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