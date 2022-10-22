Прогноз погоди у Харкові на 22 жовтня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...+3°C (відчувається як +4°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+10°C (відчувається як +9°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+7°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Можливість магнітних бур: 5%. Сприятливий день у плані космічної погоди. Невеликі геомагнітні збурення, що відбуватимуться протягом доби, не призведуть до виникнення магнітних бур.
Цього дня часто бував сніг, і це обіцяло, що рік пройде вдало. Якщо ж вишня ще не впустила листочки, то сніг не випаде, а якщо й ляже на землю, то розтане.
Люди цього вечора стежили за місяцем: якщо він у колах - наступне літо буде сухим.
Будьте готові до приємних сюрпризів. Сьогодні може надійти приваблива пропозиція, яка обіцяє вилитися в перспективну та прибуткову справу.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Щороку 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день людей, що заїкаються.
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