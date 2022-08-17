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17.08.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Безготівкові платежі в торгівлі та сфері послуг: стало відомо, коли це має статися

Уряд визначив дати обов’язкового переходу.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  Liga Zakon, Постановою КМУ № 894 встановлено строки, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), які реалізують (надають) дистанційно:
 
  1. з 1 січня 2023 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб;
  2. з 1 січня 2024 р. - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб
  3. з 1 січня 2025 р. - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб.
Вказані дати переходу на безготівкові платежі не стосуються:
  • торговців - ФОП - платників єдиного податку першої групи,
  • торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів,
  • використовуючих виїзну (виносну) торгівлю,
  • продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.
 
Для них обов'язковий перехід на безготівкову оплату - з 1 січня 2026 року.
 
  • Обов'язковий перехід на безготівкову оплату, передбачений цією постановою, не поширюється на торговців,які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та протягом трьох місяців після припинення проведення воєнних (бойових) дій на таких територіях та/або деокупації, звільнення від оточення (блокування) цих територій.

 

Источник:   Liga Zakon
 Тэги:  безналичная оплата, услуги, украина
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