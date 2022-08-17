17.08.2022 17:59 Дмитрий Колоней
Безготівкові платежі в торгівлі та сфері послуг: стало відомо, коли це має статися
Уряд визначив дати обов’язкового переходу.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Liga Zakon, Постановою КМУ № 894 встановлено строки, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), які реалізують (надають) дистанційно:
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з 1 січня 2023 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб;
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з 1 січня 2024 р. - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб
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з 1 січня 2025 р. - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб.
Вказані дати переходу на безготівкові платежі не стосуються:
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торговців - ФОП - платників єдиного податку першої групи,
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торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів,
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використовуючих виїзну (виносну) торгівлю,
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продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.
Для них обов'язковий перехід на безготівкову оплату - з 1 січня 2026 року.
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Обов'язковий перехід на безготівкову оплату, передбачений цією постановою, не поширюється на торговців,які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та протягом трьох місяців після припинення проведення воєнних (бойових) дій на таких територіях та/або деокупації, звільнення від оточення (блокування) цих територій.
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