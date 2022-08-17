17.08.2022 18:15 Віталій Хінєвіч
У Харкові виявили бойовика фейкового «днр»
Бойовик із 2019 року перебував у Харкові.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова.
Повідомляється, що бойовик фейкового «днр» у 2016-2017 роках воював проти України на Донеччині. Він виконував функцію навідника гаубиці «Гвоздика».
Проте бойовика перестали влаштовувати умови існування у так званому «днр». Спочатку він переїхав жити в росію. У 2019 році приїхав жити до Харкова і навіть отримував виплати, як тимчасово переміщена особа.
Наразі слідчими слідчого управління за оперативним супроводженням контррозвідки СБУ перевіряється, чи не пов'язаний цей персонаж зі спецслужбами країни-оккупанта в ході досудового слідства.
Бойовику за участь у діяльності непередбачених законом збройних формувати загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.
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