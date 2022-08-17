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17.08.2022  18:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили бойовика фейкового «днр»

Бойовик із 2019 року перебував у Харкові.

бойовик
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова.
 
Повідомляється, що бойовик фейкового «днр» у 2016-2017 роках воював проти України на Донеччині. Він виконував функцію навідника гаубиці «Гвоздика».
 
Проте бойовика перестали влаштовувати умови існування у так званому «днр». Спочатку він переїхав жити в росію.  У 2019 році приїхав жити до Харкова і навіть отримував виплати, як тимчасово переміщена особа.
 
Наразі слідчими слідчого управління за оперативним супроводженням контррозвідки СБУ перевіряється, чи не пов'язаний цей персонаж зі спецслужбами країни-оккупанта в ході досудового слідства.
 
Бойовику за участь у діяльності непередбачених законом збройних формувати загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.
 
Нагадаємо, у Харківській області чоловік подарував автомобілі окупантам.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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