У РФ переслідують зірок, які висловлюються проти війни (фото)

17.08.2022 18:37 Дмитрий Колоней

Про це інформує ГУР МО України.

Зокрема, однозначно проти війни висловились: Андрій Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфіра Рамазанова, Little Big, Моргенштерн, Максим Покровський тощо.

Загалом антивоєнний рух в РФ поволі, але впевнено набирає сили. Цьому сприяє як загальна економічна криза внаслідок санкцій, так і велика кількість свіжих могил російських «освободітєлєй».

Нещодавно відомий російський музикант Юрій Шевчук став відповідачем в суді за звинуваченням «дискредитація армії РФ» за своє висловлювання під час концерту: «Батьківщина це не дупа президента».

Він визнаний винним та має виплатити штраф у розмірі 50 тис. руб.Втім, це не зупинило музиканта і на суді він оприлюднив заяву про несприйняття війни як такої і, зокрема, війни РФ проти України.

Російська творча інтелігенція дедалі частіше висловлює відверто антивоєнну позицію. Їхні головні меседжі прості та зрозумілі: всі протиріччя вирішуються шляхом діалогу, життя людини – найвища цінність, гроші витрачені на війну мають іти на розвиток освіти, науки та медицини.