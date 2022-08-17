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17.08.2022  18:37   Дмитрий Колоней

У РФ переслідують зірок, які висловлюються проти війни (фото)

Про це інформує ГУР МО України.

Переслідують зірок, які висловлюються проти війни у РФ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, переслідування митців, які так чи інакше висловились проти російської агресії, призвели до тотального переслідування незгодних. В результаті багато з них були вимушені залишити територію Росії.
 
Зокрема, однозначно проти війни висловились: Андрій Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфіра Рамазанова, Little Big, Моргенштерн, Максим Покровський тощо.
 
Загалом антивоєнний рух в РФ поволі, але впевнено набирає сили. Цьому сприяє як загальна економічна криза внаслідок санкцій, так і велика кількість свіжих могил російських «освободітєлєй».
 
Нещодавно відомий російський музикант Юрій Шевчук став відповідачем в суді за звинуваченням «дискредитація армії РФ» за своє висловлювання під час концерту: «Батьківщина це не дупа президента». 
 
Він визнаний винним та має виплатити штраф у розмірі 50 тис. руб.Втім, це не зупинило музиканта і на суді він оприлюднив заяву про несприйняття війни як такої і, зокрема, війни РФ проти України.
 
Російська творча інтелігенція дедалі частіше висловлює відверто антивоєнну позицію. Їхні головні меседжі прості та зрозумілі: всі протиріччя вирішуються шляхом діалогу, життя людини – найвища цінність, гроші витрачені на війну мають іти на розвиток освіти, науки та медицини.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, преследования, украина
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