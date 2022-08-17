17.08.2022 19:00 Дмитрий Колоней

Если мы всем миром навалимся на эту проблему, то Харьков выдержит предстоящую зиму, - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся із представниками закордонних фондів, які готові допомогти Харкову підготуватися до опалювального сезону 2022/2023 років.



Если мы всем миром навалимся на эту проблему, то Харьков выдержит предстоящую зиму, - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , з просиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся із представниками закордонних фондів чотирьох держав (Норвезька рада у справах біженців (NRC), «Solidarités International» (Франція), «People in Need» (Чехія), «ACTED» (Франція) та «UNHCR» (Швейцарія).

У рамках зустрічі Ігор Терехов розповів про поточну ситуацію у місті. Зокрема, мер повідомив, що внаслідок обстрілів зруйновано тією чи іншою мірою понад 4 тис. житлових будинків, 110 шкіл, понад 100 дитячих садків, понад 50 закладів охорони здоров'я та сотні інших адміністративних та нежитлових будівель. Також ворог цілеспрямовано знищує систему теплопостачання.

«Впереди - отопительный сезон, холода. Нам нужно, чтобы харьковчане не замерзли, не умерли от морозов. Последние обстрелы показывают, что агрессоры целенаправленно бомбят инфраструктуру «Харьковских тепловых сетей» - ТЭЦ, котельные, тепломагистрали. И от того, как мы подготовимся к отопительному сезону и как будем действовать во время обстрелов в осенне-зимний период, зависит очень многое», - отметил Игорь Терехов.

За словами мера, підготовка до зими для Харкова стала головним викликом, подолати який допомагають волонтери. Так, разом із комунальниками вони розбирають завали, закривають контури, вставляють вікна, а також доставляють гуманітарну допомогу, зокрема вимушеним переселенцям із окупованих територій.

«Нас ждет колоссальная работа. Учитывая сложившуюся ситуацию, я хотел бы обратиться к вам с просьбой также принять участие в этом. Я уверен, что если мы всем миром навалимся на эту проблему, то Харьков выдержит предстоящую зиму», - обратился мэр к участникам встречи.

Зазначимо, закордонні фонди планують надати Харкову теплові прилади та паливо для них, надати допомогу у заміні вікон та дверей, а також допомогти із утриманням колективних центрів для вимушених переселенців.