18.08.2022 16:51 Дмитрий Колоней

Найбільш різко злетять у ціні: дізнайтеся, з якими продуктами це станеться

Експерт зробив прогноз щодо ситуації на споживчому ринку.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на УНН, економіст Олег Пензін висловив свою думку щодо тенденцій, які мають місце на ринку.

«У Верховній Раді зараз лежать два законопроекти.

Перший – це введення податку на конвертацію з гривні у долар для імпортерів. Тобто, щоразу, коли імпортер купуватиме валюту для купівлі імпортної продукції, він платитиме до офіційного курсу 36,6 гривень за долар ще плюс 10%. Звичайно, ці гроші потім врахуються в ціну товару. Тобто весь імпорт буде як мінімум на 10% дорожчим.

Інший законопроект – повернення акцизу на нафтопродукти. Він зараз складає 100 євро на тонну, тобто це приблизно 5 грн на літрі бензину. Це означає, що здорожчає логістика, що також впливає на ціноутворення. Тож десь ще 1-3% буде здорожчання продуктів за рахунок повернення акцизу. Це не лише продовольство, це всі товари.

Тож якщо ці законопроекти будуть прийняті, то ми вже з вами побачимо разове зростання цін на імпортні товари приблизно на 13%, та приблизно 3% на внутрішні товари», – розповів Пензін.

За словами експерта, Нацбанк України прогнозує до кінця року зростання цін у середньому на 10%. Інфляція цін на продовольство вже становить 29% у порівнянні з минулим роком. Тому до кінця року варто очікувати інфляцію на харчові продукти приблизно на 40%.

«Лідерами зростання в ціні будуть хліб та овочі. У нас основна овочева група йшла з півдня, а зараз ми заміщуємо її імпортом. Наразі у нас також і імпортні арбузи, дині, персики. Це все також подорожчає. Щодо м'ясних продуктів – я не думаю, що вони сильно подорожчають, адже зменшився піт. Усі баланси по харчових продуктах, зокрема хліба, м'яса, круп, рахуються під 40 млн населен. А зараз 7,2 млн виїхали за кордон. Та й до війни нас не було 40 млн. Буде добре, якщо вийде 30 млн. Крім того, зросла бідність населення. А бідне населення менше купує м'яса. Щодо картоплі, то є надія, що вона сильно не виросте в ціні, бо ті, хто має змогу, її висадили, і наче дефіцит не прогнозується. Але, звичайно, вона теж, як і всі продукти, подорожчає», – вважає фахівкець.

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