18.08.2022 17:10 Віталій Хінєвіч

Два харківські трамвайні маршрути змінять шлях прямування

Зміна руху трамвайних маршрутів пов'язана із ремонтними роботами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що рух трамваїв по вул. Гольдбергівській та вул. Молочній, на ділянці від пров. Рибасівського до вул. Плеханівської, буде заборонено з 9:00 до 16:00 19 серпня. Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом проїжджої частини.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№27 : розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»; №28: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».