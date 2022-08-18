18.08.2022 17:10 Віталій Хінєвіч
Два харківські трамвайні маршрути змінять шлях прямування
Зміна руху трамвайних маршрутів пов'язана із ремонтними роботами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що рух трамваїв по вул. Гольдбергівській та вул. Молочній, на ділянці від пров. Рибасівського до вул. Плеханівської, буде заборонено з 9:00 до 16:00 19 серпня. Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом проїжджої частини.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
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№27: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
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№28: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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