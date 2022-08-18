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18.08.2022  17:10   Віталій Хінєвіч

Два харківські трамвайні маршрути змінять шлях прямування

Зміна руху трамвайних маршрутів пов'язана із ремонтними роботами.

Харків трамваї
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що рух трамваїв по вул. Гольдбергівській та вул. Молочній, на ділянці від пров. Рибасівського до вул. Плеханівської, буде заборонено з 9:00 до 16:00 19 серпня. Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом проїжджої частини.
 
У цей час трамваї курсуватимуть так: 
 
  • №27: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
  • №28: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, трамваи
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