18.08.2022 17:19 Дмитрий Колоней

Чоловік перейшов на бік ворога та керує містом Харківщини (фото)

Правоохоронцями Харківщини викрито колаборанта.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, після вторгнення РФ в Україну 49-річний підозрюваний пішов на співпрацю з представниками окупаційної адміністрації РФ. Чоловік, перебуваючи в м. Балаклія Ізюмського району, добровільно погодився на зайняття посади так званого «голови тимчасової адміністрації м. Балаклія Харківської області». Псевдопосадовець виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.