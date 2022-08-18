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18.08.2022  17:19   Дмитрий Колоней

Чоловік перейшов на бік ворога та керує містом Харківщини (фото)

Правоохоронцями Харківщини викрито колаборанта.

Перейшов на бік ворога та керує містом Харківщини чоловік
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, після вторгнення РФ в Україну 49-річний підозрюваний пішов на співпрацю з представниками окупаційної адміністрації РФ. Чоловік, перебуваючи в м. Балаклія Ізюмського району, добровільно погодився на зайняття посади так званого «голови тимчасової адміністрації м. Балаклія Харківської області». Псевдопосадовець виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади.
 
Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, харьков, балаклея
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