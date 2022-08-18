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18.08.2022  17:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти зруйнували у Харкові Палац культури

18 серпня,зранку російські війська ракетними обстрілами знищили Харківський Палац Культури «Залізничник».

Окупанти зруйнували Палац культури у Харкові
 
Про це в Telegram повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, передає РЕДПОСТ.
 
В своєму каналі він розповів, що окупанти знищили Харківський Палац Культури «Залізничник». 
 
Палац культури був збудований 90 років тому, він є пам'яткою архітектури. Будівля створена у стилі конструктивізму.
 
До війни в ньому знаходилося безліч дитячих гуртків, діти займалися творчістю, танцями, співом, музикою.
 
 «Останнім часом я рідко пишу про обстріли залізничної інфраструктури. Та це лише тому, що не хочу забивати ефір своїми однотипними повідомленнями про те, що нас вчергове обстріляли. Ми просто робимо все можливе і неможливе, щоб оперативно поремонтуватись і їхати далі. Проте щодня російські війська б’ють по кількох залізничних об’єктах — станціях, коліях, мостах, і тд. Я вже звик до ударів по залізниці. Так починається мій ранок — з моніторингу обстріляних залізничних об’єктів. Та бити по Палацу Культури — це особливий цинізм»,-зазначив Олександр Камишін.
 
 
Тэги:  агрессия россии, харьков
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