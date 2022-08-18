18.08.2022 17:30 Віталій Хінєвіч
Окупанти зруйнували у Харкові Палац культури
18 серпня,зранку російські війська ракетними обстрілами знищили Харківський Палац Культури «Залізничник».
Про це в Telegram повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, передає РЕДПОСТ
.
В своєму каналі він розповів
, що окупанти знищили Харківський Палац Культури «Залізничник».
Палац культури був збудований 90 років тому, він є пам'яткою архітектури. Будівля створена у стилі конструктивізму.
До війни в ньому знаходилося безліч дитячих гуртків, діти займалися творчістю, танцями, співом, музикою.
«Останнім часом я рідко пишу про обстріли залізничної інфраструктури. Та це лише тому, що не хочу забивати ефір своїми однотипними повідомленнями про те, що нас вчергове обстріляли. Ми просто робимо все можливе і неможливе, щоб оперативно поремонтуватись і їхати далі. Проте щодня російські війська б’ють по кількох залізничних об’єктах — станціях, коліях, мостах, і тд. Я вже звик до ударів по залізниці. Так починається мій ранок — з моніторингу обстріляних залізничних об’єктів. Та бити по Палацу Культури — це особливий цинізм»,-зазначив Олександр Камишін.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости