08.12.2022 19:52 Дмитро Колонєй

Німецького журналіста вразила безстрашність харківських комунальників

Німецький журналіст Бьорн Стітцель побував на Північній Салтовці та ознайомився з роботою КП «Харківські теплові мережі».



Фотографія з відкритих джерел

Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, кореспондент німецького видання «Bild» Бьорн Стітцель відвідав Північну Салтівку та ознайомився з роботою КП «Харківські теплові мережі».

Знімальна група найбільшої німецької щоденної газети побувала біля розбитих будинків на вул. Дружби Народів і відвідала котельню «Північ-2». Екскурсію для німецької знімальної групи провів заступник технічного директора КП «ХТМ» Олексій Лука. Він зазначив, що на підприємстві очікували на повернення харків'ян, тому за можливості готували котельні до роботи.

Бьорн Стітцель повідомив, що вперше приїжджав на Північну Салтівку у квітні і не думав, що туди повертатимуться місцеві жителі. Він наголосив, що вражений роботою комунальних служб.

«Люди тут працюють, навіть ризикуючи потрапити під обстріл, і це дуже вражає. Я не впевнений, як німецька влада впоралася б з такими труднощами. На щастя, вони з таким не стикалися, але сподіваюся, що зі свого боку зроблять усе, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася», - поділився враженнями німецький кореспондент.