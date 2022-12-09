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09.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 грудня

Протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дощ зі снігом, який після обіду повинен послабшати, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ.

зонт дождь

Вранці хмарно, ймовірність опадів 92%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 92%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 92%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Цього дня слухали воду в криницях: якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою, а якщо чути звуки — варто чекати на сильні заметілі та морози.
  • Зоря забарвлена у яскраво-червоний колір – найближчим часом погода буде вітряною.
  • Якщо пічний дим стелиться по землі, то буде відлига, а якщо стовпом нагору йде, то будуть морози.
  • Якщо холодно чи вдарив мороз, то зима обіцяє бути дуже суворою та довгою.
  • Почути вовче виття недалеко від будинку – до сильних морозів.
  • Іній на землі – до гарного врожаю.
  • Сильний вітер 9 грудня: чекайте на тріскучі морози.
  • Якщо на 9 грудня весь день мітить хуртовина, то буде ранній напій бджіл.
  • Якщо шкіра зайця вкрита плямами, зиму наступного року слід чекати на м'яку.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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