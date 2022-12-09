Прогноз погоди у Харкові на 9 грудня

Протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дощ зі снігом, який після обіду повинен послабшати, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 92%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 92%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 92%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
Протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дощ зі снігом, який після обіду повинен послабшати, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ.
Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.
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