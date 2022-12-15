Прогноз погоди у Харкові на 15 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 5%. Температура повітря -4°...-3°C (відчувається як -6°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря -1°...0°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 72%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -3°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Сьогодні зірки обіцяють наповнити день феєрією емоцій. Компліменти (особливо щирі) вітаються як ніколи – їхня дія буде воістину чарівною.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг.
В Україні сьогодні відзначається День працівників суду, а у світі – неофіційно – День чаю.
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