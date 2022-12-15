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15.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг.

елка в снегу

Вранці хмарно, ймовірність опадів 5%. Температура повітря -4°...-3°C (відчувається як -6°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря -1°...0°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 72%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -3°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Наші пращури цього дня спостерігали таку закономірність: якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трав улітку.
  • Подальшу погоду визначали за допомогою ялинки: якщо її сухі гілки згинаються — значить будуть заметілі, а якщо вирівнюються — чекайте ясної погоди.
  • Якщо ж цього дня йде дощ, то йтиме він ще 40 днів і тиждень.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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