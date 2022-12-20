Прогноз погоди у Харкові на 20 грудня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -7°...-3°C (відчувається як -7°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 768 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 21%. Температура повітря -1°...0°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 49%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.
Сьогодні важливе вміння стояти на своєму. І у фінансах, і у коханні справедлива формула: головне – зберегти, а не примножити.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Щорічно 20 грудня відзначають День солідарності людей.
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