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20.12.2022  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 20 грудня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

лед на реке

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -7°...-3°C (відчувається як -7°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 768 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 21%. Температура повітря -1°...0°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 49%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Якщо ясна погода – незабаром будуть морози.
  • Якщо сонце ховається у хмарах – буде снігопад. Якщо воно оповите туманним колом (застилає серпанок), то бути пурге.
  • Якщо сніг лежить мокрий, то літо буде вологим та дощовим. Якщо сухий, то й літо буде сухим.
  • Погода 20 грудня є дзеркальним відображенням січневої погоди. Наступні 11 днів показують погоду на наступні місяці. Так, погода 21 грудня показує лютий, 22 грудня – березень тощо.
  • Мисливці цього дня мали свою прикмету. Збираючись на полювання, вони спостерігали за собакою: якщо вона починала валятись у снігу, йти на полювання було не слід — заметіль у дорозі застане.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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