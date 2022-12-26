Прогноз погоди у Харкові на 26 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 87%. Температура повітря +2°...+4°C (відчувається як +4°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 85%. Температура повітря +2°...+4°C (відчувається як +4°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 55%. Температура повітря +4°...+2°C (відчувається як +4°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
За погодою перших 12-ти днів, які йдуть за 25 грудня, передвіщали погоду кожного із 12-ти місяців року, що наступає. Так 26 грудня відповідає січню, 27 – лютому, 28 – березню і т. д. до Різдва, яке вкаже на погоду в грудні Нового року. Всі ці спостереження уважно записувались і завдяки їм люди знали чого очікувати від кожного місяця нового року.
День непередбачуваних емоційних метаморфоз, коли лід раптом здатний перетворитися на полум'я, нудьга – на непідробний інтерес, а ненависть – на любов (або навпаки).
Весь день у Харкові буде хмарним. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
У низці країн Британської співдружності сьогодні відзначається Boxing Day — День подарунків або, у буквальному перекладі, День коробок.
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