    
Главная Новини Харкова Влада Переважна більшість переселенців хоче повернутися до Харкова - Кароліна Ліндхольм
22.08.2023  21:54   Дмитро Колонєй

Переважна більшість переселенців хоче повернутися до Харкова - Кароліна Ліндхольм

Про це представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм поінформувала під час зустрічі із мером Харкова Ігорем Тереховим.


Переважна більшість переселенців хоче повернутися до Харкова - Кароліна Ліндхольм
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посланням на Міськраду, під час зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова з представниками агентства системи Організації Обʼєднаних Націй   зутрівся з представниками агентства системи Організації Обʼєднаних Націй, що займається захистом та підтримкою біженців сторони розглянули поточні питання щодо продовження надання гуманітарної допомоги місту.
 
Ігор Терехов підкреслив, що лише за офіційними даними у Харкові зареєстровано близько 170 тис. ВПО. 
 
«Щоб повернути до Харкова наших людей та створити комфортні умови для тих, хто переїхав до нас через війну, потрібно багато зробити. Насамперед відновлювати та будувати житло. Але це колосальні кошти, непідйомні для бюджету одного міста», - наголосив мер.
 
Повернутися до Харкова хоче переважна більшість переселенців
 
У свою чергу представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм зазначила, що, згідно з соцопитуваннями, переважна більшість переселенців хоче повернутися до Харкова.
 
«Ми раді, що завдяки нашій співпраці вже вдалося повернути додому багатьох людей. Так, у нас ще багато роботи, але я рада бачити, як покращується ситуація», - підкреслила вона.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, оон, харків, біженці
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.08 Влада Чехія допоможе Харкову відновити зруйновані лікарні та надасть медичне обладнання 19.08 Суспільство Почесний харків'янин, гендиректор ПАТ «Завод Південкабель» Володимир Золотарьов святкує день народження 18.08 Суспільство У Харкові відкрили меморіальну дошку Станіславу Парталі (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 