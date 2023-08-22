22.08.2023 21:54 Дмитро Колонєй

Переважна більшість переселенців хоче повернутися до Харкова - Кароліна Ліндхольм

Про це представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм поінформувала під час зустрічі із мером Харкова Ігорем Тереховим.



Переважна більшість переселенців хоче повернутися до Харкова - Кароліна Ліндхольм



Як повідояляє РЕДПОСТ , із посланням на Міськраду, під час зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова з представниками агентства системи Організації Обʼєднаних Націй зутрівся з представниками агентства системи Організації Обʼєднаних Націй, що займається захистом та підтримкою біженців сторони розглянули поточні питання щодо продовження надання гуманітарної допомоги місту.

Ігор Терехов підкреслив, що лише за офіційними даними у Харкові зареєстровано близько 170 тис. ВПО.

«Щоб повернути до Харкова наших людей та створити комфортні умови для тих, хто переїхав до нас через війну, потрібно багато зробити. Насамперед відновлювати та будувати житло. Але це колосальні кошти, непідйомні для бюджету одного міста», - наголосив мер.

У свою чергу представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм зазначила, що, згідно з соцопитуваннями, переважна більшість переселенців хоче повернутися до Харкова.

«Ми раді, що завдяки нашій співпраці вже вдалося повернути додому багатьох людей. Так, у нас ще багато роботи, але я рада бачити, як покращується ситуація», - підкреслила вона.