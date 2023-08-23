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23.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 серпня

У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 14 - 16°, вдень 25 - 27°.

Народні прикмети

  • Якщо вода у цей день опівдні тиха, не хвилюється – осінь буде тихою, а зима без злих заметілей.
  • Якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго – усю осінь.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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