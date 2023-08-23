Прогноз погоди у Харкові на 23 серпня

У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
22 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів
Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 14 - 16°, вдень 25 - 27°.
Зірки наділяють підвищеною працездатністю, надаючи рідкісний шанс лише за 24 години переробити більше, ніж за рік.
У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.
Харків святкує свій день народження. Вітаємо наше місто зі святом і віримо в те, що наступний день Харкова ми відсвяткуємо під мирним небом на найбільшій площі Європи!
влажность:
давление:
ветер: