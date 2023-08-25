25.08.2023 09:55 Рита Парфенова

Наслідки російських обстрілів зафіксували правоохоронці Харківщини: фото

Слідчі-криміналісти документують наслідки військової агресії рф у населених пунктах Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, 25 серпня приблизно о 6:50 російські військові обстріляли с. Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з РСЗВ.



Отримав поранення 59-річний місцевий житель. Нині його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Правоохоронцями проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 серпня 2023 року.