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25.08.2023  09:55   Рита Парфенова

Наслідки російських обстрілів зафіксували правоохоронці Харківщини: фото

Слідчі-криміналісти документують наслідки військової агресії рф у населених пунктах Харківської області.

Наслідки обстрілу Подолів Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, 25 серпня приблизно о 6:50 російські військові обстріляли с. Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з РСЗВ.

Отримав поранення 59-річний місцевий житель. Нині його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Правоохоронцями проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 серпня 2023 року.

Наслідки обстрілу Подолів Харківської області

Наслідки обстрілу Подолів Харківської області

Наслідки обстрілу Подолів Харківської області

 

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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