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24.08.2023  19:49   Дмитро Колонєй

Ворог посиленно завдавав авіаудари по селищу Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі та здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів: Уди, Гранів, Огірцеве, Бочкове, Бударки.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області .Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів Харківщини Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 серпня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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