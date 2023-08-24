Ворог посиленно завдавав авіаудари по селищу Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 серпня 2023 року.
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День ідеально підходить для дружніх посиденьок, прогулянок і таке інше. Час розслабитися та забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.
У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.
24 серпня 1991 року Україна проголосила свою Незалежність.
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