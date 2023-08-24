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24.08.2023  20:28   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив бійців тероборони, які захищали Харків

Мер Харкова Ігор Терехов нагородив та привітав із Днем Незалежності військовослужбовців 113-ї бригади Сил територіальної оборони.


Ігор Терехов відзначив бійців тероборони, які захищали Харків
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов вручив відзнаки бійцям 113-ї бригади Сил територіальної оборони, які брали участь у захисті Харкова.
 
Мер привітав захисників та захисниць із Днем Незалежності та подякував їм за мирний Харків.
 
«Сьогодні ми, українці, розуміємо, якою ціною дається незалежність. Скільки життів вона нам коштує! Я дякую всім вам, усім нашим героям-військовослужбовцям за те, що сьогодні Харків - незламне місто! Я впевнений, що ми переможемо, а потім разом відбудуємо Україну та славне місто-герой Харків!» - звернувся до військовослужбовців міський голова.
 
Відзначив бійців тероборони, які захищали Харків, Ігор Терехов
 
З нагоди свята мер вручив бійцям медалі «За оборону міста-героя Харкова», Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконкому міськради та Подяки міського голови.
 
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, відзнака, харків
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