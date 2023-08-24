24.08.2023 20:28 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив бійців тероборони, які захищали Харків

Мер Харкова Ігор Терехов нагородив та привітав із Днем Незалежності військовослужбовців 113-ї бригади Сил територіальної оборони.



Ігор Терехов відзначив бійців тероборони, які захищали Харків



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов вручив відзнаки бійцям 113-ї бригади Сил територіальної оборони, які брали участь у захисті Харкова.

Мер привітав захисників та захисниць із Днем Незалежності та подякував їм за мирний Харків.

«Сьогодні ми, українці, розуміємо, якою ціною дається незалежність. Скільки життів вона нам коштує! Я дякую всім вам, усім нашим героям-військовослужбовцям за те, що сьогодні Харків - незламне місто! Я впевнений, що ми переможемо, а потім разом відбудуємо Україну та славне місто-герой Харків!» - звернувся до військовослужбовців міський голова.

З нагоди свята мер вручив бійцям медалі «За оборону міста-героя Харкова», Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконкому міськради та Подяки міського голови.