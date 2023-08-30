У Харкові заборонений рух однією з вулиць: подробиці

Рух транспорту на вул. Липовій, у районі перехрестя з вул. Новгородською, заборонений до 29 вересня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиданнм на Департаменті будівництва та шляхового господарства ХМР.
У департаменті додали, що заборона руху пов’язана з ліквідацією витоку газу на газопроводі низького тиску.
Об’їзд закритої ділянки організований через прилеглі вул. Мінську, вул. Кленову та ін.
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