30.08.2023 10:28 Рита Парфенова

У Харкові заборонений рух однією з вулиць: подробиці

Рух транспорту на вул. Липовій, у районі перехрестя з вул. Новгородською, заборонений до 29 вересня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиданнм на Департаменті будівництва та шляхового господарства ХМР.

У департаменті додали, що заборона руху пов’язана з ліквідацією витоку газу на газопроводі низького тиску.



Об’їзд закритої ділянки організований через прилеглі вул. Мінську, вул. Кленову та ін.







