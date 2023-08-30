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30.08.2023  10:28   Рита Парфенова

У Харкові заборонений рух однією з вулиць: подробиці

Рух транспорту на вул. Липовій, у районі перехрестя з вул. Новгородською, заборонений до 29 вересня.

об'їзд

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиданнм на Департаменті будівництва та шляхового господарства ХМР.

У департаменті додали, що заборона руху пов’язана з ліквідацією витоку газу на газопроводі низького тиску.

Об’їзд закритої ділянки організований через прилеглі вул. Мінську, вул. Кленову та ін.

Раніше РЕДПОСТ писав, що по харківському провулку заборонено проїзд на півтора місяці.




 

Источник:   ХМР
 Тэги:  дорога, харків
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