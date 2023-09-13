13.09.2023 17:15 Дмитро Колонєй

РНБО попереджає про фейкову новину, яку розповсюджують в Україні

У РНБО попередили про новий фейк, який поширюють українські ЗМІ.



РНБО попереджає про фейкову новину, яку розповсюджують в Україні



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Ракурс, Центр протидії дезінформації РНБО спростував фейк про те, що нібито з 1 жовтня 2023 року в Україні почнуть діяти графіки аварійних відключень електроенергії. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Зазначається, що Міністерство енергетики переконувало, що наразі електроенергії, яку виробили українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Тому не планується жодних відключень.

Також у відомстві повідомили, що енергетики врахували досвід минулого року. Оператори системи розподілу розробили та заздалегідь опублікували графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання.