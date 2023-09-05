05.09.2023 17:44 Дмитро Колонєй
Які фейки буде розповсюджувати Росія
В адміністрації Путіна відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах.
Які фейки буде розповсюджувати Росія
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Центр протидії дезінформації, в адміністрації Путіна відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах. За її підсумками була затверджена тематика нової дезінформаційної кампанії проти України та конкретні наративи, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.
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Російська пропаганда буде запевняти українську аудиторію, що Україну очікує «масова мобілізація», яка зачепить всіх без винятку українців, незалежно від статі, віку, стану здоров’я, у т.ч. і неповнолітніх.
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Другий пропагандистський меседж стосується дискредитації підтримки України західними партнерами, під загальним гаслом «Партнери не вірять в перемогу України». В цьому кейсі російська сторона буде продовжувати поширювати наративи про «договорняки» та «мир в обмін на території». Також кремль брехатиме про нібито укладання «таємних домовленостей» між мером Києва В.Кличком з представниками Республіканської партії США щодо його підтримки на майбутніх виборах Президента України.
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Ще один наратив для просування під умовною назвою «Контрнаступ не є успішним», де пропагандисти брехатимуть про збільшення кількості поховань на військових кладовищах та відсутність успіхів на полі бою.
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Також росіяни починають «пошук винних в уявних провалах», намагаючись дискредитувати українських воєначальників та чиновників.
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Ще одна тематика - «корупція в Україні». Українців намагатимуться переконати, що українська влада з нею не бореться, «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться», а корупціонери залишаються без покарання. І така ситуація лише в Україні, бо у всіх європейських країнах-партнерах про корупцію навіть не чули.
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Не менш улюбленою темою росіян є демонстрація «чудового життя українців на окупованих територіях» з сфабрикованими «доказами» нібито високих зарплат, низьких цін, забезпечення всім необхідним, «розвитку» інфраструктури та відбудови зруйнованого житла. В цьому ж ряду завдань пропагандистів – переконати аудиторію, що так звані «вибори» на окупованих територіях, будуть «вільними», а Україна відмовляється від окупованих територій та навіть «здає» Куп’янськ.
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Агресор має намір поширювати провокативні та маніпулятивні матеріали на цільову аудиторію Німеччини, Франції, Ізраїлю та США, залучаючи до розповсюдження російські посольства і культурні центри, фейкові сайти та акаунти в соцімережах, які просувають російські наративи про начебто неефективність санкцій проти РФ, переважання нацистської ідеології серед українських чиновників, негативні наслідки прийому українських біженців для європейських країн тощо. Так, МЗС Франції, заявило про поширення проросійського контенту, пов’язаного з війною в Україні, зокрема очорнення її лідерів через фейкові сторінки відомих французських видань «Le Monde», «Le Figaro» та «Le Parisien», урядових веб-сайтів, включно з Міністерством європейських і закордонних справ Франції та франкомовних новинних веб-сайтів, створених за допомогою техніки типосквотінг.
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