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05.09.2023  17:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік заплатить штраф за пошкодження дерев

В серпні, з метою перевірки фактів, викладених у зверненнях громадян, мешканців міста Харкова, була обстежена прибудинкова територія по вулиці Валентинівській.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.
 
Під час обстеження державними інспекторами з охорони довкілля було встановлено факт пошкодження громадянином трьох дерев до ступеня припинення росту. 
 
Винну особу було встановлено та притягнуто до адміністративної відповідальності. Порушник змушений сплатити штраф в сумі 170,0 грн., також за пошкодження зелених насаджень громадянину буде пред’явлена претензія на суму 1213,0 грн.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти, знищуючи школи Харківщини, завдали багатомільярдних збитків екології.
 
Источник:   Державна екологічна інспекція у Харківській області
 Тэги:  харків, події
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