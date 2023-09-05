05.09.2023 17:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік заплатить штраф за пошкодження дерев

В серпні, з метою перевірки фактів, викладених у зверненнях громадян, мешканців міста Харкова, була обстежена прибудинкова територія по вулиці Валентинівській.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

Під час обстеження державними інспекторами з охорони довкілля було встановлено факт пошкодження громадянином трьох дерев до ступеня припинення росту.

Винну особу було встановлено та притягнуто до адміністративної відповідальності. Порушник змушений сплатити штраф в сумі 170,0 грн., також за пошкодження зелених насаджень громадянину буде пред’явлена претензія на суму 1213,0 грн.