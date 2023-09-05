    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу
05.09.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

КП «Харківблагоустрій» потребує робітників у Київському районі. Зокрема, актуальні вакансії майстра дільниці №1 та начальника дільниці №2.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Дільниці №1 та 2 (центральні вулиці міста) та №10 (П'ятихатки) потребують робітників (без шкідливих звичок) з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.
 
КП пропонує офіційне працевлаштування. Також співробітники мають пільги зі сплати комунальних послуг - на вивезення сміття, холодне та гаряче водопостачання, каналізацію, експлуатаційні витрати та опалення (з розрахунку на 21 кв. м житлової площі).
 
За додатковою інформацією звертатися за телефонами:
 
  • щодо працевлаштування на посаду начальника дільниці №2 - (050) 401-51-98;
  • щодо працевлаштування на посаду майстра або робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями: дільниця №1 - (050) 301-89-63; дільниця №2 - (050) 301-89-73; дільниця №10 - (050) 301-90-87.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова ліквідували 390 аварій на водоводах у Шевченківському районі.

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, робота
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.09 Влада Обіцяю зробити максимум, щоб допомогти Харкову - Лейла Салехіравеш 05.09 Надзвичайні події У Харкові чоловік забив до смерті дружину 05.09 Дороги та транспорт Комунальники упорядковують дороги в Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 