05.09.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

КП «Харківблагоустрій» потребує робітників у Київському районі. Зокрема, актуальні вакансії майстра дільниці №1 та начальника дільниці №2.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Дільниці №1 та 2 (центральні вулиці міста) та №10 (П'ятихатки) потребують робітників (без шкідливих звичок) з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.

КП пропонує офіційне працевлаштування. Також співробітники мають пільги зі сплати комунальних послуг - на вивезення сміття, холодне та гаряче водопостачання, каналізацію, експлуатаційні витрати та опалення (з розрахунку на 21 кв. м житлової площі).

За додатковою інформацією звертатися за телефонами:

щодо працевлаштування на посаду начальника дільниці №2 - (050) 401-51-98;

щодо працевлаштування на посаду майстра або робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями: дільниця №1 - (050) 301-89-63; дільниця №2 - (050) 301-89-73; дільниця №10 - (050) 301-90-87.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова ліквідували 390 аварій на водоводах у Шевченківському районі.