Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

КП «Харківблагоустрій» потребує робітників у Київському районі. Зокрема, актуальні вакансії майстра дільниці №1 та начальника дільниці №2.
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова ліквідували 390 аварій на водоводах у Шевченківському районі.
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Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. І вам, і оточуючим сьогодні буде легше зберегти рівновагу та знайти із співрозмовником спільні інтереси.
Зранку хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Суттєвих опадів не передбачається.
Міжнародний день благодійності відзначається щорічно 5 вересня.
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