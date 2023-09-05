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05.09.2023  16:56   Дмитро Колонєй

Харків позбувся практично всієї реклами у комунальному громадському транспорті - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що реклама остаточне зникне з транспорту після закінчення дії договорів на розміщення.


Харків позбувся практично всієї реклами у комунальному громадському транспорті - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі зазначив, що міська влада продовжує курс на звільнення комунального транспорту від реклами:
 
"Думаю, більшість містян вже помітили, що поступово Харків позбувся практично всієї реклами у комунальному громадському транспорті. Ту незначну частину оголошень, які досі захаращують вагони метро, трамваї, тролейбуси та автобуси, ми не прибрали тільки тому, що строки дії  договорів на їхнє розміщення ще не закінчилися. 
 
Наприклад, зараз стіни та колони станції метро "Історичний музей, як я і обіцяв, прикрашають чудові дитячі малюнки. І цю добру традицію ми будемо продовжувати й надалі".
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові планують будувати бомбосховища для навчання дітей.
 
Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, реклама, харків, транспорт
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