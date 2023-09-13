    
Главная Новини Харкова Культура та туризм Три харківські театри стали фіналістами конкурсу V Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА»
13.09.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

Три харківські театри стали фіналістами конкурсу V Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА»

Засновником та організатором фестивалю-премії є Національна спілка театральних діячів України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Цьогоріч Премії отримали три театри з Харківщини:
 
  • Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка в номінації «За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу»: «Вишиваний. Король України»;
  • Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва в номінації «За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм»: «Вертеп»;
  • Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка в номінації «За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни»: «Нехай щастить».

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка відкрив новий 148-й сезон одразу в двох містах та двох країнах.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  театр, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 Культура та туризм Харківський театр показав виставу в деокупованому місті 07.04 Культура та туризм У Харкові пройде театральна вистава 24.03 Культура та туризм У Харкові пройде театральна вистава
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 