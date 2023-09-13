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13.09.2023  17:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові трамвай №16 та №16А тимчасово змінять маршрут

Рух трамваїв на вул. Шевченка та вул. Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова, буде припинений з 10:00 до 15:00 14 вересня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням аварійного ремонту на тяговій підстанції.
 
У цей час трамваї №16 та 16А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що у Харкові на проспекті Гагаріна відкрили рух транспорту.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  трамваї, харків
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