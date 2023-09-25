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25.09.2023  08:07   Рита Парфенова

Окупанти завдали авіаудару по прикордонному селищу Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, авіаційних ударів зазнало село Чернещина Борівської територіальної громади Ізюмського району.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
 
Бойова обстановка на Харківщині наступна.
  • На Слобожанському напрямку противник підтримує військову присутність у районах прикордоня, активно здійснює диверсійні дії з метою запобігання переміщенню наших військ на небезпечні напрямки та збільшує кількість мінно-вибухових бар'єрів вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не здійснював.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 вересня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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