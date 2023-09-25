25.09.2023 08:25 Рита Парфенова

Після ворожого обстрілу Куп'янська сталася пожежа

Військові рф нанесли черговий удар по місту Куп'янськ на Харківщині вранці 25 вересня.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, обстріл міста Куп'янськ стався 25 вересня близько 6:30. Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу споруду, сталася пожежа. Постраждалих немає.



Протягом останньої доби противник наносив удари по населеним пунктам у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах.



Зокрема, під ворожими обстрілами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Дворічна, Синельникове та інші населені пункти, с. Чернещина Ізюмського району зазнало авіаційного удару.



У районі сіл Голубівка, Благодатівка, Синельникове та Курилівка Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі, горіли ліси та трава в полях.



У смт Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджено інфраструктуру.



Раніше РЕДПОСТ, писав, що 24 вересня 2023 року близько 13:00 ворог обстріляв Куп’янський район. Одразу в трьох селах Голубівка, Благодатівка та Курилівка на околицях сталися пожежі у природних екосистемах.





