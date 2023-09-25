25.09.2023 09:03 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів росіян на Харківщині горять гектари лісової відстілки, сухої трави та очеретів

Минулої доби рятувальники 45 разів виїжджали на гасіння пожеж, сім з яких були спричинені ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежі після обстрілів спалахнули у Куп'янському та Чугуївському районах.

Близько 13:00 ворог наніс масштабний артилерійський удар по Куп’янському району, що призвело до виникнення пожеж в трьох селах: Голубівка, Благодатівка та Курилівка, розташованих на околицях. Наслідком цього обстрілу стало загоряння природних екосистем, включаючи сухостій, очерет та траву на відкритих просторах, загальною площею 12 гектарів. Для тушіння пожежі були викликані рятувальники з 44-ї та 12-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Вони працювали у складі 6 оперативних груп та 25 рятувальників. Остаточно вогонь вдалося локалізувати та припинити о 17:40.



У Чугуївському районі відбулися три пожежі, які стали результатом ворожих обстрілів. Місцева пожежна команда з селища Вільча була викликана двічі для гасіння загорянь у природних екосистемах у місті Вовчанськ. Перша пожежа виникла о 14:45 – огонь охопив суху траву та сінник на площі приблизно 2 гектари. Друга пожежа сталася о 16:40 та вплинула на хвойну підстилку у лісовому масиві Чайківського лісництва, розповсюдившись на площу приблизно 2000 квадратних метрів.



Ще одну лісову пожежу окупанти спричинили о 18:15 на території Жовтневого лісництва біля с. Сінельникове Вовчанської громади. Там також горіла хвойна підстилка на площі 2,5 га. Пожежу загасили рятувальники 47-ї ДПРЧ та вогнеборці відомчої пожежної охорони лісгоспу.



Сьому пожежу росіяни спричинили о 22:40. Цього разу у м. Куп’янську. На приватному подвір’ї горіло сіно в тюках на площі 30 кв.м. Загалом близько 7 т. О 23:10 рятувальники 44-ї ДПРЧ загасили вогонь.



Загалом протягом доби з 24 по 25 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 52 оперативних виїздів, з яких:

45 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

1 – на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів;

6 – інші виїзди.

Раніще РЕДПОСТ писав, що військові рф нанесли черговий удар по місту Куп'янськ на Харківщині вранці 25 вересня.