25.09.2023 09:23 Рита Парфенова

На Харківщині чоловіка вбила цигарка

Незагашена сигарета стала причиною пожежі зі смертельним наслідком

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Пожежа, не пов'язана в бойовими діями, сталася у селищі Донець Донецької громади. Там вранці 24 вересня з причини власної необережності під час паління на одній з пожеж загинув 71-річний чоловік.

Вогонь спалахнув у квартирі на третьому поверсі житлової триповерхівки. Площа горіння склала 30 кв.м.

На місці події працювали вогнеборці 42-ї і 23-ї ДПРЧ, а також місцевої пожежної команди селища Андріївка. Загалом 13 осіб особового складу та 3 одиниці техніки. Об 11:55 вогонь вдалось локалізувати, о 12:32 – повністю ліквідувати.

Під час пожежогасіння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 45 разів виїжджали на гасіння пожеж, сім з яких були спричинені ворожими обстрілами.