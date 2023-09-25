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25.09.2023  09:23   Рита Парфенова

На Харківщині чоловіка вбила цигарка

Незагашена сигарета стала причиною пожежі зі смертельним наслідком

вогонь
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Пожежа, не пов'язана в бойовими діями, сталася  у селищі Донець Донецької громади. Там вранці 24 вересня з причини власної необережності під час паління на одній з пожеж загинув 71-річний чоловік.
 
Вогонь спалахнув у квартирі на третьому поверсі житлової триповерхівки. Площа горіння склала 30 кв.м.
 
На місці події працювали вогнеборці 42-ї і 23-ї ДПРЧ, а також місцевої пожежної команди селища Андріївка. Загалом 13 осіб особового складу та 3 одиниці техніки. Об 11:55 вогонь вдалось локалізувати, о 12:32 – повністю ліквідувати.
 
Під час пожежогасіння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 45 разів виїжджали на гасіння пожеж, сім з яких були спричинені ворожими обстрілами.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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