25.09.2023 09:41 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 25 вересня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

м. Харків – 14 мкР/год;

м. Золочів - 12 мкР/год;

м. Богодухів - 13 мкР/год;

смт. Коломак - 10 мкР/год;

смт. Великий Бурлук - 14 мкР/год;

смт. Печеніги - 11 мкР/год;

Печеніги - 11 мкР/год; смт. Слобожанське - 12 мкР/год;

м. Куп’янськ - 9 мкР/год;

м. Красноград - 12 мкР/год;

м. Лозова - 11 мкР/год;

м. Ізюм - 13 мкР/год.

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 24 вересня.