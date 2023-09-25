Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 25 вересня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 24 вересня.
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