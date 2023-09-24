24.09.2023 20:00 Дмитро Колонєй
Від ударів ворога постраждали 11 мирних селищ Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
Оперативна обстановка на сход України залишається складною.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території країни-агресорки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 5 населених пунктів Харківщини: Одноробівка, Баранівка, Вовчанськ, Вільхуватка, Строївка.
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На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Чернещиної Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 вересня 2023 року.
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