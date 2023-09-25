25.09.2023 07:30 Рита Парфенова

25 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 25 вересня професійне свято у всьому світі відзначають фармацевти та провізори.

Всесвітній день фармацевта Щороку 25 вересня професійне свято у всьому світі відзначають фармацевти та провізори. Його заснували у 2009 році з ініціативи ради Міжнародної фармацевтичної федерації FIP (International Pharmaceutical Federation) на Всесвітньому конгресі фармації та фармацевтичної науки. Датою професійного свята став день заснування FIP у 1912 році. Цього дня прийнято вітати тих, хто виробляє і продає ліки та допомагає людям залишатися здоровими.





Всесвітній день фармацевта був заснований у 2009 році на Всесвітньому конгресі фармації та фармацевтичної науки у Стамбулі, Туреччина. Вибір припав на 25 вересня через те, що цього дня в 1912 році було засновано Міжнародну фармацевтичну федерацію (International Pharmaceutical Federation - FIP). До її складу входить 140 національних асоціацій фармацевтів та фармацевтичних вчених.

Цього дня прийнято вітати тих, хто виробляє і продає ліки та допомагає людям залишатися здоровими.

Народні прикмети

25 вересня православна церква вшановує пам’ять священномученика Автонома, який жив у IV столітті та служив єпископом в італійському місті Пренесті.



У народі день Артамона називали змійовиком. Вважалося, що в цей період змії повзуть із полів у ліси, готуючись піти під землю, щоб перечекати зиму. Тому деякі заборони на цей день пов’язані саме зі зміями та відвідуванням лісу.



Вважається, що цей день підходить для переїзду та укладання договорів та контрактів.

Що не можна робити 25 вересня

Цього дня не радять стригти та фарбувати волосся.

Не варто ходити до лісу та категорично заборонено вбивати змій.

Заборонено рубати горобину.

Також не радять влаштовувати весілля.

Також цього дня

У 1513 році іспанський конкістадор Васко Нуньєс Де Больоа з загоном зі 190 іспанців і 600 індіанців-носильників перетнув Панамський перешийок і першим з європейців побачив Тихий океан.



1765 – народився Міхал Огінський, польський композитор та політичний діяч, автор полонезу «Прощання з Батьківщиною».



1789 – конгрес США запропонував прийняти 12 поправок до конституції, відомих нині як Білль про права.



1794 – імператриця Катерина II наказала заснувати Одесу.



1818 – англійський лікар Джеймс Бланделл провів першу у світі операцію з переливання крові від людини до людини.



1897 – народився Вільям Фолкнер, американський письменник, Нобелівський лауреат 1949 року «за його значний і з художнього погляду унікальний внесок у розвиток сучасного американського роману» («Світло у серпні», «Місто», «Особняк»).



1932 – народився Анатолій Солов'яненко, український оперний співак (лірико-драматичний тенор), народний артист СРСР.



1944 – народився Майкл Дуглас, американський кіноактор, який зазнав на власній шкурі тиску «основного інстинкту».



1968 – народився Вілл Сміт, американський кіноактор та реп-виконавець.



1969 – народилася Кетрін Зета-Джонс, британська кіноактриса.



1974 – у журналі «Сайєнс» вперше наведено дані досліджень, які свідчать про те, що аерозолі сприяють руйнуванню озонового шару Землі.



2000 – 82-річна ізраїльтянка склала іспит з водіння автомобіля лише на 36-й раз. Навчитися керувати машиною вона хотіла, щоб самостійно поїхати в гості до своїх батьків до Tель-Авіва, але на жаль вона так довго вчилася, що її батьки встигли померти, так і не дочекавшись візиту дочки.



2003 – Франція збудувала найбільший в історії кораблебудування пасажирський лайнер Queen Mary-2. Вартість його будівництва становила 910 млн доларів. Висота 21-палубного судна досягає 72 м, а в довжину лайнер становить 345 метрів. Гудок судна чути на відстані 16 км. Лайнер здатний вмістити понад 3 тисячі пасажирів.

2020 – авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 чоловік

Іменини відзначають: Амелія, Владислав, Данило, Іван, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Федір, Юліан.