20.07.2023 09:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили правопорушників

Поліція зареєструвала 1117 повідомлень від мешканців Харківщини та оперативно відреагувала на них.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 9 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3700 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 3 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстріляв місто Вовчанськ Харківської області.