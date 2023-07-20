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20.07.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв місто Вовчанськ: загинула людина

Протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, загинув 40-річний цивільний чоловік. Наразі на місце виїхали екстрені служби.
Протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
 
Впродовж вчорашнього дня Вовчанськ обстрілювався кілька разів. В місті пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.
 
Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ з самохідного міномету "Тюльпан" пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків. 
 
Також ворог обстрілював околиці сіл Івашки та Одноробівка Богодухівського району, населені пункти Дворічна, Западне та Синьківка Куп'янського, Козача Лопань та Стрілеча Харківського та інші.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники визволили чотирилапого зі смертельної пастки.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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