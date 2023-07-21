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21.07.2023  13:05   Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожих обстрілів Чугуївщини зафіксували прокурори

За даними слідства, 20 липня ввечері ворог вчергове обстріляв Вовчанськ. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Також вчора близько 18:30 російські військові обстріляли село Покаляне Чугуївського району. Зазнали пошкоджень приватне домоволодіння та сарай. 
 
Слідчо-прокурорська група зібрали речові докази та задокументували наслідки збройної агресії рф.
 
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли Куп'янський район.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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