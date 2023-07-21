21.07.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Домашнім тваринам у Харкові роблять безкоштовні щеплення від сказу

Мешканці приватного сектора зможуть зробити безкоштовне профілактичне щеплення домашнім тваринам проти сказу протягом наступного тижня, з 24 по 31 липня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Подвірний обхід проведуть фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини.

Вакцина - безкоштовна, а вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар дільничної (державної) лікарні ветеринарної медицини, становить 9,8 грн. Графік обходів доступний за посиланням.

Власників тварин просять забезпечити належні умови для проведення щеплення. У разі неможливості проведення вакцинації в зазначені години громадяни можуть звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресами: вул. Золочівська, 8-б, (067) 796-14-59; вул. Фонвізіна, 19, (050) 647-83-54, (097) 445-26-46; вул. Кемеровська, 1, (067) 733-99-18; вул. Сидора Ковпака, 1, (066) 717-84-97.

Нагадаємо, що сказ - це небезпечна і невиліковна інфекційна хвороба, що супроводжується ураженням центральної нервової системи. Зараження людини на сказ відбувається в основному через укуси хворою твариною або внаслідок потрапляння її слини на свіжі рани, подряпини на шкірі або слизові. Профілактичне щеплення убезпечить кота чи собаку від зараження протягом року.