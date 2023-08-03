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03.08.2023  21:31   Дмитро Колонєй

Готуємо кіш – німецький пиріг із французької кухні, який любив польський король

Рецепт пікантного та пряного пирога.

Як приготувати відкритий пиріг кіш
 
Як пише РЕДПОСТ, пиріг, який ми готуватимемо, з'явився в Лотарингії - провінції, яка була вічним предметом суперництва між Францією та Німеччиною і не раз належала то одній, то іншій країні. Це відкритий пиріг німецької кухні, який цілком прижився у французькій. Але до цього до нього приклав руку польський король Станіслав Лещинський, який керував Лотарінгією л снрнини 1760-х років.  Він дуже полюбляв цю страву і вона завдячує своїм сучасним виглядом саме йому, точніше, його придворному кухареві Вінсенту де ла Шапелю. Щоправда, є нюанси, але ми в них не вдаватимемося.
 

Кіш

Продукти:

  • Різнокольоровий солодкий перець – 4 шт.
  • Листкове тісто – 250 г
  • Сир твердих сортів – 200 г
  • Вершки – 350 мл
  • Яйця – 4 шт.
  • Оливкова олія – 2 столові ложки
  • Мускатний горіх – щіпка
  • Молота паприка – 1 чайна ложка
  • Спеції – до смаку

Покроковий рецепт приготування

  1. Розкатати тісто
  2. Викласти його у силіконову форму.
  3. Очистити перець
  4. Нарізати тонкою соломкою.
  5. Викласти перець на сковороду,
  6. Поставити на невеликий вогонь,
  7. Підлити оливкову олію
  8. Обсмажувати, постійно перемішуючи (приблизно 15 хвилин).
  9. Натерти сир на великій тертці
  10. Викладати на тісто шарами спочатку перець, потім сир.
  11. Збити в мисці яйця з вершками,
  12. Посолити, поперчити та додати мускатний горіх.
  13. Залити сумішшю начинку киша,
  14. Посипати паприкою і поставити в розігріту до 170 ° С духовку на 25 хвилин|мінути|.

Подавати можна як у гарячому, так і холодному вигляді.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати абрикосовий зефір.

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Тэги:  рецепт, пиріг, яйця, сир, вершки, перець, олія
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