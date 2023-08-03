03.08.2023 21:31 Дмитро Колонєй
Готуємо кіш – німецький пиріг із французької кухні, який любив польський король
Рецепт пікантного та пряного пирога.
Як пише РЕДПОСТ
, пиріг, який ми готуватимемо, з'явився в Лотарингії - провінції, яка була вічним предметом суперництва між Францією та Німеччиною і не раз належала то одній, то іншій країні. Це відкритий пиріг німецької кухні, який цілком прижився у французькій. Але до цього до нього приклав руку польський король Станіслав Лещинський, який керував Лотарінгією л снрнини 1760-х років. Він дуже полюбляв цю страву і вона завдячує своїм сучасним виглядом саме йому, точніше, його придворному кухареві Вінсенту де ла Шапелю. Щоправда, є нюанси, але ми в них не вдаватимемося.
Кіш
Продукти:
-
Різнокольоровий солодкий перець – 4 шт.
-
Листкове тісто – 250 г
-
Сир твердих сортів – 200 г
-
Вершки – 350 мл
-
Яйця – 4 шт.
-
Оливкова олія – 2 столові ложки
-
Мускатний горіх – щіпка
-
Молота паприка – 1 чайна ложка
-
Спеції – до смаку
Покроковий рецепт приготування
-
Розкатати тісто
-
Викласти його у силіконову форму.
-
Очистити перець
-
Нарізати тонкою соломкою.
-
Викласти перець на сковороду,
-
Поставити на невеликий вогонь,
-
Підлити оливкову олію
-
Обсмажувати, постійно перемішуючи (приблизно 15 хвилин).
-
Натерти сир на великій тертці
-
Викладати на тісто шарами спочатку перець, потім сир.
-
Збити в мисці яйця з вершками,
-
Посолити, поперчити та додати мускатний горіх.
-
Залити сумішшю начинку киша,
-
Посипати паприкою і поставити в розігріту до 170 ° С духовку на 25 хвилин|мінути|.
Подавати можна як у гарячому, так і холодному вигляді.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати абрикосовий зефір.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0